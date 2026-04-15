Augsburger Polizei stoppt 59-Jährigen mit gestohlenem Fahrrad und Werkzeug

Augsburg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, dem 15. April 2026, stellten Polizeibeamte in der Augsburger Innenstadt einen 59-jährigen Mann mit einem gestohlenen Fahrrad auf Höhe des Alten Postwegs fest. Der Mann, der mit einem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war, wurde von den Beamten erkannt, da er bereits kurz zuvor wegen einer Alkoholfahrt im Auto aufgefallen war.

Verhaftung nach Fahrraddiebstahl

Bei der Kontrolle des 59-Jährigen entdeckten die Beamten, dass das Fahrrad gestohlen war. Zusätzlich führte der Mann einen Seitenschneider mit sich. Auch ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der einen Grenzwert von über 0,35 Promille ergab.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei beschlagnahmte das Fahrrad und das Werkzeug. Gegen den Mann, der deutscher Staatsbürger ist, wird nun wegen Fahrraddiebstahls und Diebstahl mit Waffen ermittelt.