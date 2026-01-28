Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne wird mit sofortiger Wirkung geschlossen. Grund dafür ist der stark verschlechterte bauliche Zustand der Anlage. Bei einer aktuellen Überprüfung stellte die Stadt fest, dass sichere Aufführungen dort nicht mehr gewährleistet sind.

Ursprünglich war vorgesehen, die Freilichtbühne erst im kommenden Jahr für die Sanierung zu schließen. Die neuen Erkenntnisse machen jedoch ein früheres Handeln notwendig. Positiv für Besucherinnen und Besucher: Bereits geplante Konzerte und Veranstaltungen fallen nicht aus. Sie werden stattdessen auf das Gaswerkgelände verlegt.

Im Rahmen der Sanierung steht ein umfangreicher Umbau an. Die beschädigte Bühnenkonstruktion der fast 100 Jahre alten Freilichtbühne muss vollständig zurückgebaut und neu errichtet werden.