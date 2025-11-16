Auseinandersetzung am Augsburger Rathausplatz: 32-Jähriger wirft Flaschen, Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Augsburg (ots) – Am Freitagabend, den 14. November 2025, kam es auf dem Rathausplatz in der Augsburger Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Gegen 20:15 Uhr geriet ein 32-jähriger Mann außer Kontrolle und warf mit Glasflaschen um sich.

Zwischenfall eskaliert in körperliche Auseinandersetzung

Der Abend entwickelte sich weiter, als sich der 32-Jährige in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem 35-jährigen Mann verwickelte. Bei dem Versuch, die Situation zu beruhigen, wurde ein 55-jähriger Passant in die Ereignisse hineingezogen. Der 32-Jährige warf offenbar eine Flasche nach dem Passanten, wodurch dieser bei der Abwehr leicht verletzt wurde.

Polizei ermittelt aufgrund der Vorfälle

Die Untersuchungen der Polizei ergaben, dass sich der 32-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch gegen den 35-Jährigen laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung. Der 32-Jährige ist türkischer Staatsangehöriger, während der 35-Jährige und der 55-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.