Ladendiebstahl in Hochzoll: 55-Jährige von Polizei nach Entwendung aus Drogerie gestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Ladendiebstahl in Hochzoll: 55-Jährige von Polizei nach Entwendung aus Drogerie gestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Freitag, den 14. November 2025, kam es in einer Drogerie an der Hochzoller Straße zu einem Diebstahl durch eine 55-jährige Frau.

Die Tat

Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter, wie die Frau einen Teil der Waren bezahlte und anschließend das Geschäft verließ. Der Mitarbeiter stoppte die Frau und verständigte die Polizei.

Ermittlungen aufgenommen

Nach aktuellen Erkenntnissen entwendete die Frau Waren im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags. Die Polizei veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung der 55-Jährigen und ermittelt nun wegen Ladendiebstahls.

Hintergrund

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau mit serbischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an.

