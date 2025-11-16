Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.11.2025

Innenstadt – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Am Freitag (14.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Rathausplatz.

Gegen 20.15 Uhr randalierte dort nach derzeitigen Erkenntnissen ein 32-Jähriger und warf mit Glasfalschen um sich. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und einem 35-jährigen Mann. Als ein 55-jähriger Passant eingreifen wollte, war der 32-Jährige offenbar eine Falsche nach dem Mann. Dieser wurde bei der Abwehr der Flasche leicht verletzt.

Da sich der 32-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 32-Jährigen sowie wegen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit und der 35-Jährige sowie der 55-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Widerstand und Trunkenheit

Am Sonntag (16.11.2025) waren ein 55-Jähriger und ein 20-Jähriger alkoholisiert in der Stadionstraße unterwegs. Der 20-Jährige leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Gegen 03.00 Uhr informierten Passanten die Polizei, da der 55-jährige Mann immer wieder vom Fahrrad fiel.

Bei der Kontrolle durch die Einsatzkräfte versuchte der 20-jähriger Begleiter, der nach derzeitigen Erkenntnissen ebenfalls alkoholisiert mit dem Fahrrad fuhr, zunächst zu flüchten. Hieran hinderten ihn die Einsatzkräfte. Dabei leistete der 20-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten. Die weiteren Stunden verbrachte er dann im Polizeiarrest.

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war auch der 55-Jährige alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 55-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstands und Beleidigung gegen den 20-Jährigen sowie u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen.

Der 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und der 55-Jährige die rumänische Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Am Freitag (14.11.2025) entwendete eine 55-Jährige mehrere Waren aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße.

Gegen 14.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter die Frau, wie sie einen Teil der Waren bezahlte und anschließend das Geschäft verließ. Daraufhin stoppte der Mitarbeiter die Frau und verständigte die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete die Frau Waren in einem Wert im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Beamten veranlassten daraufhin eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 55-Jährige.

Die 55-Jährige besitzt die serbische Staatsangehörigkeit.

Oberhausen – Polizei stoppt Mann unter Drogeneinfluss

Am Samstag (15.11.2025) war eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau. Hierbei zeigte sie drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 22-Jährige.

Die 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.