Bauindustrie und Ökonomen warnen vor Vergesellschaftungen

Nach Abschluss der Sondierungen in Berlin übt der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie scharfe Kritik an geplanten Vergesellschaftungen.

“Insgesamt schauen wir fast schon fassungslos auf die Sondierungsergebnisse in Berlin”, sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller der “Rheinischen Post”. Zwar suggeriere das Sondierungsergebnis nach außen einen starken Appell für das Bauen in der Hauptstadt, bei genauerer Betrachtung werde aber das Gegenteil erreicht. Müller warnte, eine Verstaatlichung von Wohnungsbeständen sei für die Bautätigkeit kontraproduktiv und schädlich. Denn weder entstünden so neue Wohnungen, noch würden sie saniert.

Die Signalwirkung sei bereits jetzt für den Standort Deutschland verheerend. Berlin stehe als Hauptstadt für das gesamte Land. “Investoren, die international tätig sind, bauen dort, wo sie Rechtssicherheit haben und sich die Projekte auch rechnen”, sagte er. Statt über Verstaatlichung zu debattieren, brauche man einen “Bau-Turbo II”, der weit über eine Vereinfachung im Genehmigungs- und Planungsrecht hinausgehe.

Ähnlich kritisch äußerte sich der Ökonom Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Pläne zur Vergesellschaftung würden dem Standort Berlin, aber auch dem gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland einen großen Schaden zufügen, sagte Voigtländer der “Rheinischen Post”. Voigtländer erklärte, die Unternehmen sollten ohne eine marktgerechte Entschädigung enteignet werden. Der Marktpreis der Wohnungen dürfte bei rund 25 Milliarden Euro liegen – 16 Milliarden Euro stünden aber nur zur Verfügung. Das sende ein verheerendes Signal an Investoren.

Linke, Grüne und SPD planen laut ihrem Sondierungspapier für ein mögliches Regierungsbündnis unter anderem die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne mit mehr als 10.000 Wohnungen.