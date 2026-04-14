Berlin und Kiew vereinbaren Austausch digitaler Gefechtsdaten
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Berlin und Kiew vereinbaren Austausch digitaler Gefechtsdaten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland und die Ukraine wollen künftig digitale Gefechtsdaten zur Entwicklung neuer Waffensysteme untereinander teilen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Dienstag im Rahmen der deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen im Kanzleramt von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seinem ukrainischen Amtskollegen Mychajlo Fedorow unterzeichnet.

Unterzeichnung von deutsch-ukrainischem Absichtsabkommen am 14.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

„Diese Verabredung können wir gar nicht hoch genug bewerten“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den Plänen. „Die Tatsache, dass wir jetzt in Europa zusammen mit der Ukraine ein solches System entwickeln, schafft auch ein höheres Maß an Unabhängigkeit für Europa.“

Die Vereinbarung ist Teil einer neuen „strategischen Partnerschaft“ zwischen Berlin und Kiew. Künftig sollen demnach regelmäßige strategische Konsultationen zu Sicherheits- und Verteidigungspolitik abgehalten und hochrangige Verteidigungskonsultationen eingeleitet werden. Zudem sollen weitere gemeinsame Projekte gefördert und die deutsch-ukrainische Rüstungszusammenarbeit gestärkt werden.

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