Der Berliner SPD-Landesvorstand hat sich am Montag in einer digitalen Sitzung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
Berliner SPD-Vorstand votiert für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen
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