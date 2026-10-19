Politik & Wirtschaft

Berliner SPD-Vorstand votiert für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

DTS Nachrichtenagentur
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Der Berliner SPD-Landesvorstand hat sich am Montag in einer digitalen Sitzung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

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