Berliner SPD-Vorstand votiert für Aufnahme von Koalitionsverhandlungen

Der Berliner SPD-Landesvorstand hat sich am Montag in einer digitalen Sitzung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei und den Grünen ausgesprochen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

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