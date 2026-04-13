Brand in Bürogebäude in Kaufbeuren: Hoher Sachschaden, Hund gerettet, Ursache unklar
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Brand in Bürogebäude in Kaufbeuren: Hoher Sachschaden, Hund gerettet, Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Vormittag des 13. April 2026 kam es in Kaufbeuren, im Stadtteil Neugablonz, zu einem Brand in einem freistehenden Einfamilienhaus, das seit einiger Zeit als Bürogebäude genutzt wurde.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Der Besitzer entdeckte das Feuer während seiner Arbeit im Gebäude und alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese traf innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort ein. Durch den Brand wurde die gesamte Einrichtung des Hauses vollständig zerstört, und der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ursache des Brandes ist noch ungeklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine vorsätzliche Tat konnte bislang nicht nachgewiesen werden; eine technische Ursache wird derzeit vermutet.

Keine Verletzten, tierischer Bewohner gerettet

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die Feuerwehr rettete einen Hund, der sich im Gebäude befand, und übergab ihn wohlbehalten seinem Besitzer.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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