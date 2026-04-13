Elfjährige Emilia aus Zirndorf vermisst: Polizei sucht Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Elfjährige Emilia aus Zirndorf vermisst: Polizei sucht Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ZIRNDORF. (352) Seit Montagmorgen, dem 13. April 2026, wird die 11-jährige Emilia Sophia I. aus Zirndorf, Landkreis Fürth, vermisst. Die Polizei ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf und bittet um Hinweise.

Zuletzt in Nürnberg gesehen

Emilia wurde zuletzt im Bereich des Hauptbahnhofs und des Plärrers in Nürnberg gesehen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unbekannt, jedoch könnte sie sich weiterhin im Stadtgebiet von Nürnberg aufhalten.

Personenbeschreibung

Emilia ist 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Figur und schulterlange schwarze Haare. Auffällig ist ihr Nasenpiercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine hellblaue Jeans, ein dunkles Oberteil, braune Schuhe und eine schwarze Lederjacke im Bikerstil.

Wer Hinweise zu Emilias Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 96927-0, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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