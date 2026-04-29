CDU-Projekt gegen AfD in Ostdeutschland stockt
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

CDU-Projekt gegen AfD in Ostdeutschland stockt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bemühungen der CDU-Bundesspitze, in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands mehr Präsenz zu zeigen und der AfD die Stirn zu bieten, kommen nicht in Schwung.

AfD-Logo auf Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Ein im Rahmen des “Weiße-Flecken-Programms” vom Konrad-Adenauer-Haus im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern eingesetzter Strukturbeauftragter ist wenige Wochen nach Jobantritt nicht mehr im Dienst, berichtet der “Spiegel”.

Das Arbeitsverhältnis sei aufgelöst worden, sagte eine CDU-Sprecherin. Die Person sei nicht mehr für die Partei tätig. Zu den Gründen machte sie mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht keine Angaben.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte das Programm nach einer Präsidiumsklausur im Herbst vergangenen Jahres angekündigt. Man wolle Strukturen stabilisieren und neu aufbauen, so Linnemann. Zunächst nahmen die Christdemokraten dabei als “Modellregionen” Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt in den Blick. In beiden Ländern wird im September ein neuer Landtag gewählt, in Umfragen liegt die AfD deutlich über 30 Prozent.

Als Starttermin hatte Linnemann den 1. Januar genannt; tatsächlich traten zwei Strukturbeauftragte ihre Jobs in den CDU-Geschäftsstellen in Schwerin und Magdeburg Anfang März an. Während der Strukturbeauftragte für Sachsen-Anhalt weiter in der Einarbeitung ist, endete für den Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern die Anstellung in der Probezeit. Die Stelle soll laut CDU neu besetzt werden.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Augsburger Café: Zwei Leichtverletzte nach Angriff durch Unbekannte

0
Am Sonntag, dem 26. April 2026, kam es in einem Café in der Augsburger Steingasse zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung.
Polizei & Co

Alkoholisierter Fahrer verursacht schweren Unfall mit mehreren Verletzten in Augsburgs Innenstadt

0
Augsburg: Am Sonntagabend, den 26. April 2026, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt am Klinkerberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Unterallgäu

Unterallgäuer stirbt nach Schlangenbiss in Ägypten: Ermittlungen eingeleitet

0
Eine tragische Schlangenshow in der beliebten Ferienregion Hurghada, Ägypten,...