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City-Galerie: Polizei lädt zum Präventionstag ein

City-Galerie: Polizei lädt zum Präventionstag ein
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Die Verkehrspolizei Augsburg lädt Bürgerinnen und Bürger in die City-Galerie ein, um über Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu informieren.

Beim Präventionstag ist der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr unter anderem mit einem Pkw-Fahrsimulator und einem E-Scooter-Fahrsimulator vertreten. Der Drogenkontrolltrupp der Verkehrspolizei Augsburg klärt auf und beantwortet Fragen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen, die Aktion zu begleiten. Dafür bittet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord um eine vorherige Anmeldung.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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