City-Galerie: Polizei lädt zum Präventionstag ein

Die Verkehrspolizei Augsburg lädt Bürgerinnen und Bürger in die City-Galerie ein, um über Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu informieren.

Beim Präventionstag ist der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr unter anderem mit einem Pkw-Fahrsimulator und einem E-Scooter-Fahrsimulator vertreten. Der Drogenkontrolltrupp der Verkehrspolizei Augsburg klärt auf und beantwortet Fragen.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind eingeladen, die Aktion zu begleiten. Dafür bittet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord um eine vorherige Anmeldung.

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