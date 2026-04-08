CSU will frühe Parlamentsbeteiligung bei möglicher Hormus-Mission
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CSU will frühe Parlamentsbeteiligung bei möglicher Hormus-Mission

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Unions-Verteidigungspolitiker Thomas Erndl (CSU) befürwortet die mögliche deutsche Beteiligung an einer Militärmission an der Straße von Hormus.

Deutsche Kriegsschiffe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Als Parlament erwarten wir eine frühzeitige Einbindung und unterstützen die Regierung bei einem möglichen Engagement“, sagte Erndl den Partnerzeitungen der „Neue Berliner Redaktionsgesellschaft“ (Donnerstagausgaben). „Grundsätzlich liegt es nun in der Verantwortung der Regierung, insbesondere des Bundesministeriums der Verteidigung, konkrete Handlungsoptionen zu prüfen und vorzubereiten“, fügte er hinzu.

„Mögliche Maßnahmen sollten stets in einem multinationalen Kontext betrachtet werden. Deshalb ist eine enge Abstimmung mit unseren internationalen Partnern, allen voran den USA, sowie den relevanten regionalen Akteuren erforderlich“, so Erndl. Ziel sei es, „Verantwortung zu übernehmen, die Sicherheit der Handelswege zu stärken und zugleich deutsche Interessen sowie internationale Verpflichtungen ausgewogen zu berücksichtigen“.

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe zwischen den USA und Iran hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Mittwochmorgen erklärt: „Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten.“ Was das genau bedeutet, dazu wollte die Regierung sich offiziell aber noch nicht äußern.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Heftiger Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen

0
Gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Donauwörther...
Vermischtes

Schauspieler Mario Adorf ist tot

0
Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende...
Augsburg Stadt

Augsburg | Schwieriger Einsatz an der Wertach: Brand auf 250 Quadratmetern gelöscht

0
Am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr wurde in Augsburg eine...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einbruch in Massing: Unbekannte stehlen Bargeld aus aufgeschnittenem Tresor

0
In Massing, Landkreis Rottal-Inn, ereignete sich am Montag, dem...
Lokalpolitik

Augsburg vor dem Neustart: Florian Freund sucht den Dialog

0
Noch vor seinem Amtsantritt sucht Augsburgs neuer Oberbürgermeister Florian...