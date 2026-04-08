Drogenfahrt in Augsburg: 25-Jähriger ohne Führerschein gestoppt

In Augsburg ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch (08.04.2026) ein Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in der Straße „Unterer Graben“ fuhr.

Polizeikontrolle in der Nacht

Gegen 02.45 Uhr wurde der Autofahrer von Polizeibeamten überprüft. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, und es stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen mehrerer Verstöße

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 25-Jährigen eingeleitet, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war und das Straßenverkehrsgesetz missachtete. Der Fahrer ist irakischer Staatsbürger.