Unfall an Augsburger Kreuzung: Polizei ermittelt gegen 19-Jährigen, Schaden im fünfstelligen Bereich

Augsburg (ots) – Am Dienstagabend, den 7. April 2026, ereignete sich im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos an der Kreuzung Donauwörther Straße/Zollernstraße kollidierten.

Details zum Unfallhergang

Gegen 20:50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Fahrer auf der Donauwörther Straße in Richtung Stadtausgang, als er geradeaus in die Kreuzung einfuhr. Zur gleichen Zeit war ein 48-jähriger Autofahrer in Richtung Stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Wagen des 48-Jährigen wurde zudem gegen eine Ampel geschleudert.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Glücklicherweise gab es bei dem Unfall keine Verletzten. Der entstandene Schaden wird jedoch auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat eine Untersuchung wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen eingeleitet.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Informationen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Beide Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger.