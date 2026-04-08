18-Jähriger mit E-Scooter und 1,2 Promille in Augsburger Innenstadt gestoppt
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18-Jähriger mit E-Scooter und 1,2 Promille in Augsburger Innenstadt gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstagabend für polizeiliches Einschreiten. Ein 18-jähriger Mann wurde gegen 23.30 Uhr von Polizeibeamten in der Schaezlerstraße gestoppt, als er mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten stellten Anzeichen für Alkoholkonsum fest.

Alkoholtest bestätigt Verdacht

Ein durchgeführter Atemalkoholvortest beim 18-Jährigen zeigte einen Wert von etwa einem Promille an. Ein daraufhin durchgeführter gerichtsverwertbarer Test ergab einen noch höheren Wert von knapp 1,2 Promille, was die Annahmen der Beamten bestätigte.

Rechtliche Konsequenzen folgen

Um die Gefährdung der Verkehrssicherheit zu verhindern, ordnete die Polizei eine Blutentnahme an, untersagte die Weiterfahrt des jungen Mannes und stellte seinen Führerschein sicher. Der 18-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol gegenüber.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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