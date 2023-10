Ein beschädigter Pkw, ein umgeknickter Telefonmast, sowie eine größere Ölspur im Bereich einer Wiese, ist die Bilanz eines Verkehrunfalles, welcher ein 17-jähriger Jugendlicher am Donnerstagvormittag in Emskeim (Gde. Rennertshofen) verursachte.

Der 17-jährige Jugendliche aus dem Gemeindebereich Nassenfels lieh sich in Abwesenheit seines Vaters dessen Pkw aus und unternahm mit diesem eine Spritztour. Diese fand ihr jehes Ende in einer Wiese in der Ortschaft Emskeim. Beim Abkommen von der Fahrbahn touchierte der junge Mann mit dem Pkw noch einen Telefonmasten, welcher hierdurch beschädigt wurde. Durch den Unfall wurde zudem die Ölwanne des Fahrzeugs in Mitleidenschaft gezogen, was zur Folge hatte, dass sich das Öl auf einer Länge von 200 Metern auf der Wiese verteilte.

Der 17-jährige Jugendliche, welcher logischerweise nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, hatte bei seiner Tour auf dem Beifahrersitz einen 14-jährigen Freund dabei. Die beiden Jugendlichen wurden jeweils leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Neuburg.

Der entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf circa 8000 Euro belaufen.

Den jungen Mann erwarten Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung.