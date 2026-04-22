Dax dreht ins Minus – Investoren bleiben an den Seitenlinien

Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.215 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Brenntag und RWE, am Ende die Deutsche Telekom, die Commerzbank und MTU.

“Die Anleger in Frankfurt nehmen die Nachricht über eine Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg mit viel Skepsis und Vorbehalten auf”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Situation im Nahen Osten werde dadurch nicht einfacher, sondern verkompliziere diese eher. “Aktuell ist kaum klar, wer eigentlich von iranischer Seite die Verhandlungen mit den USA nachhaltig führen kann und ob die potenziellen Ergebnisse dann auch entsprechend umgesetzt werden können.”

“Auch deshalb wandert der Fokus der Investoren auf die laufende Berichtssaison”, so Lipkow. Sie erhofften sich Indizien, wie es um die wirtschaftliche Situation in den einzelnen Sektoren stehe. “Der US-Flugzeughersteller Boeing konnte mit seinen ausgelieferten Flugzeugen die Markterwartungen nicht schlagen. Heute Abend stehen die Zahlen von Tesla auf der Agenda. Das Sentiment gestaltet sich derzeit eher abwartend, aber mit hohen Erwartungen.”

Im Dax äußere sich dies durch ein seit mehreren Handelstagen erkennbar rückläufiges Handelsvolumen. “Die Investoren bleiben lieber an den Seitenlinien und fokussieren sich auf die wenigen umsetzbaren Fakten und Informationen”, sagte der Analyst.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 99,75 US-Dollar; das waren 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.