Kabinett beschließt Warkens Notfallreform
Politik & Wirtschaft
2 Min.Lesezeit

Kabinett beschließt Warkens Notfallreform

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Reform der Notfallversorgung von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gegeben. “Es ist der dritte Anlauf – und in dieser Legislaturperiode wird das Vorhaben Erfolg haben: Mit dem heutigen Beschluss schaffen wir die Grundlage für eine vernetzte, digitale und standardisierte Notfallversorgung”, sagte die Ministerin am Mittwoch in Berlin.

Nina Warken am 22.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Die Menschen im Land müssten sich auf eine flächendeckende Notfallversorgung verlassen können, die im Ernstfall schnell Hilfe leiste. Dennoch müsse eine Vielzahl von Anliegen nicht zwingend in Krankenhäusern behandelt werden. “Die Reform ist deshalb ein weiterer Baustein, um Hilfesuchende besser durch das Gesundheitssystem zu der jeweiligen Versorgungsebene zu steuern, die am besten helfen kann.” Dadurch würden sowohl Notaufnahmen als auch Rettungsdienste entlastet.

Ziel der Reform ist laut Warken eine “bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Notfallversorgung, die sektorenübergreifend unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten organisiert wird”. Durch eine bessere Vernetzung aller Leistungserbringer, die Digitalisierung der Prozesse und digital unterstützte Ersteinschätzungsverfahren soll eine gezieltere Steuerung der Patienten und damit eine bedarfsgerechtere Nutzung von Notfalleinrichtungen erreicht werden.

Die Regelungen umfassen unter anderem die Aufteilung der Rufnummer 116117 in eine Terminservice- und eine Akutleitstelle, die Einrichtung digital vernetzter Integrierter Notfallzentren sowie die Verankerung der medizinischen Notfallrettung als Sachleistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Zudem wird ein Fachgremium medizinische Notfallrettung eingerichtet, um eine bundeseinheitliche Qualität und Standards zu gewährleisten.

Kritik an den Plänen kam bereits von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). “Das passt hinten und vorne nicht zusammen: Einerseits will das Bundesgesundheitsministerium dem ambulanten Bereich in seinem sogenannten GKV-Stabilisierungsgesetz über fünf Milliarden Euro wegnehmen, andererseits bläht es in seiner Kabinettsvorlage einer Notfallreform das Leistungsversprechen in unzumutbarer Art und Weise auf”, teilten die KBV-Vorstände Andreas Gassen, Stephan Hofmeister und Sibylle Steiner in einer Stellungnahme mit, über welche die “Rheinische Post” berichtet.

Der Vorstand kritisierte, dass der Gesetzentwurf die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichte, “durchgängig – also 24/7 – sowohl eine telemedizinische als auch eine aufsuchende Versorgung bereitzustellen. Wie wir im Vorfeld mehrfach ausgeführt haben, gibt es für derartige Mehrfachstrukturen keine personellen Ressourcen. Es hilft nichts, es trotzdem ins Gesetz zu schreiben”, so Gassen, Hofmeister und Steiner. “Noch schlimmer aber ist, dass Politik sehenden Auges den Menschen Versprechungen macht, die nicht zu erfüllen sind”, fügten sie hinzu. “Werden der Patientenversorgung Milliarden entzogen, sind Leistungsbeschränkungen unausweichlich.”

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...