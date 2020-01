DAX freundlich – Energieversorger profitieren von Kohle-Ausstieg

Zum Wochenausklang hat sich der DAX freundlich gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.526,13 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die Energieversorgeraktien RWE und Eon waren mit Zugewinnen von über zwei Prozent an der Spitze der Kursliste.

Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Schon am Vortag hatte die Aussicht auf eine Milliardenentschädigung im Zuge des Ausstiegs aus der Kohleverstromung die Titel angetrieben, nun setzten positive Analystenkommentare nach. RWE ist damit auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Aktien von Wirecard, die am Vortag kräftig zugelegt hatten, waren am Freitag erneut Spielball verschiedener Investorenlager und schwankten im Handelsverlauf um über sieben Prozent, wobei bis kurz vor Handelsende ein Minus von etwa 0,7 Prozent übrig blieb.

Noch dahinter waren zu diesem Zeitpunkt nur Adidas und die Deutsche Post. Der „Spiegel“ hatte am Mittag berichtet, dass bei der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr 18.209 schriftliche Beschwerden über die Post eingingen. Das seien rund ein Drittel mehr als 2018. Im Vergleich zu 2017 habe sich die Zahl der Beschwerden verdreifacht. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer.

Ein Euro kostete 1,1092 US-Dollar (-0,41 Prozent).