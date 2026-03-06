Demonstration in Nürnberg: Verkehrsbehinderungen am Sonntagnachmittag erwartet
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am kommenden Sonntagnachmittag, dem 8. März 2026, findet im Stadtgebiet von Nürnberg eine Demonstration mit einem Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf mögliche Behinderungen einstellen.

Route der Demonstration

Die Demonstrationsroute beginnt um 14:30 Uhr und dauert voraussichtlich bis 19:00 Uhr. Der Aufzug wird von der Gostenhofer Hauptstraße aus über folgende Straßen ziehen: Am Plärrer, Frauentorgraben, Bahnhofsplatz, Gleißbühlstraße, Marienstraße, Willy-Brandt-Platz, Marienstraße, Lorenzer Straße, Theatergasse, Hallplatz, Kornmarkt, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Karl-Grillenberger-Straße, Unschlittplatz, Maxbrücke, Maxplatz, Weintraubengasse, Augustinerstraße, Winklerstraße, Sebalder Platz bis zum Rathausplatz.

Verkehrseinschränkungen und Empfehlungen

Entlang der genannten Route sollten Verkehrsteilnehmer mit Straßensperrungen und Behinderungen rechnen. Die Polizei bittet darum, den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten und den betroffenen Bereich in der genannten Zeit möglichst zu umfahren.

Verkehrsteilnehmer sollten diese Hinweise beachten, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden und die Veranstaltung sicher zu ermöglichen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

