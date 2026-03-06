Deutschland zieht Botschaftsmitarbeiter aus dem Irak ab
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Deutschland zieht Botschaftsmitarbeiter aus dem Irak ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundeswehr-Soldaten in der irakischen Hauptstadt Bagdad und Mitarbeiter der dortigen deutschen Botschaft werden infolge des Iran-Krieges abgezogen.

Deutsche Botschaft im Ausland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Darüber informierte die Bundesregierung am Freitagmittag die Obleute in den zuständigen Bundestagsausschüssen, meldet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Soldaten und Botschaftsmitarbeiter werden demzufolge nach Jordanien verlegt, wo sich zwei Militärtransporter des Typs A400M befinden.

Die in Bahrain stationierten Bundeswehr-Soldaten sind nach diesen Angaben bereits zurückgekehrt. Der Abzug aus Kuwait wird ebenso vorbereitet, wie jener der Unifil-Soldaten aus dem Libanon. Schon zu Wochenbeginn verlautete aus Koalitionskreisen, als Konsequenz des Angriffs Israels und der USA auf den Iran sowie iranischer Gegenangriffe seien Soldaten teilweise aus den Camps geholt und dezentral untergebracht sowie Kontingente reduziert worden.

Nach offiziellen Angaben waren bis zuletzt über 500 Bundeswehr-Soldaten im Nahen Osten stationiert. Multinationale Camps im Nordirak und in Jordanien, in denen sich auch Bundeswehr-Soldaten aufhielten, waren schon am Wochenende unter Beschuss geraten.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Oberbürgermeisterwahl: Stichwahl in Augsburg zwischen Weber und Freund

0
 Bei der Oberbürgermeisterwahl in Augsburg kommt es offiziell zu...
Polizei & Co

Sterbliche Überreste bei Dillingen gefunden: Vermisster Feuerwehrmann aus Offingen?

0
Am Mittwoch, den 4. März 2026, wurden bei Vermessungsarbeiten...
Polizei & Co

Versuchtes Tötungsdelikt in Haunstetten: Mann greift Frau mit Messer an

0
In einem Wohnhaus im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist es...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Größerer Polizeieinsatz in Bruckmühl: Vermisster Senior und Partnerin weiterhin verschwunden

0
Am Samstagnachmittag, den 7. März 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 07.03.2026

0
Heute im Polizeibericht: Rehling – Verkehrsunfallflucht | Biberbach - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoss | Rain -Ein Bier zu viel | Fischach - Sachbeschädigung an geparktem PkwFischach - Sachbeschädigung an geparktem Pkw | Diedorf - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neueste Artikel