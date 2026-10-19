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Dobrindt warnt vor Allianz aus Linksextremisten und Migranten

Dobrindt warnt vor Allianz aus Linksextremisten und Migranten
Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt mit Blick auf die eskalierenden Proteste in Frankreich vor einem Bündnis aus Linksextremisten und Migranten.

Wer nicht klar benenne, dass sich hier Linksextremisten und ein migrantisches Milieu zum gemeinsamen Kampf gegen das demokratische System auf der Straße träfen, habe die Situation nicht verstanden, sagte Dobrindt der “Bild”.

Der Minister verurteilte die Gewalt scharf. Wer Straßen in Schlachtfelder verwandle, Polizisten angreife und Rathäuser anzünde, demonstriere nicht für bessere Bildung, sondern führe einen bewaffneten Kampf gegen die freiheitliche Gesellschaft und unseren Lebensstil, sagte der CSU-Politiker.

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