Drei Frauen wegen räuberischen Diebstahls in Nürnberger Innenstadt festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Drei Frauen wegen räuberischen Diebstahls in Nürnberger Innenstadt festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagnachmittag erlebten Ladendetektive in der Nürnberger Innenstadt einen Vorfall mit drei gewalttätigen Diebinnen. Die Polizei verhaftete die Frauen nach einer Auseinandersetzung im Bekleidungsgeschäft.

Diebstahl in der Karolinenstraße

Gegen 14:15 Uhr bemerkte ein 61-jähriger türkischer Ladendetektiv in einem Geschäft in der Karolinenstraße, dass drei Frauen dabei waren, Kleidungsstücke in Taschen zu stecken. Zusammen mit zwei Kollegen, einem 29-jährigen Deutschen und einem 62-jährigen Türken, sprach er die Frauen an. Die drei Ukrainerinnen versuchten, zu fliehen und wurden dabei handgreiflich. Eine 23-Jährige und eine 29-Jährige schlugen auf die Detektive ein, was zur leichten Verletzung eines Detektivs führte.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten die drei Frauen festnehmen und die gestohlene Bekleidung sicherstellen. Bei der Durchsuchung wurden weitere Kleidungsstücke entdeckt, die möglicherweise aus einem anderen Geschäft gestohlen wurden. Die Ermittlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Die Frauen stehen nun unter Verdacht des räuberischen Diebstahls und müssen sich strafrechtlich verantworten.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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