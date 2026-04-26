Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Nürnberger Linienbus festgenommen
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung in Nürnberger Linienbus festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG – Am Donnerstagnachmittag (23.04.2026) kam es in Nürnberg zu einem gravierenden Vorfall in einem Linienbus, als ein unbekannter Mann gegenüber einem Kind sexuelle Handlungen zeigte. Bereits am nächsten Tag konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen.

Vorfall im Linienbus

Ein 12-jähriges Mädchen stieg gegen 16:00 Uhr in den Bus ein und setzte sich. Ein Mann, der sich neben sie setzte, begann sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Als der Mann dem Mädchen nach einem Sitzplatzwechsel folgte, entschied sich das Mädchen, den Bus zu verlassen. Der Täter setzte seine Fahrt im Bus fort.

Ermittlung und Festnahme

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei, spezialisiert auf Sexualdelikte, übernahm die Ermittlungen. Dank einer treffenden Personenbeschreibung konnten Zivilbeamte den Tatverdächtigen, einen 43-jährigen Deutsch-Türken, rasch festnehmen. Er steht nun vor einer strafrechtlichen Verfolgung.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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