Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
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Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen auf der L 282 zwischen Lachtehausen und Lachendorf sind am Montagvormittag drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizeiinspektion Celle mit.

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine 44-jährige Autofahrerin gegen 11:10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte trotz Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau und ihre beiden 18-jährigen Mitfahrerinnen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 50-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Die L 282 war zwischen Lachtehausen und dem Kreisel Celler Straße/Garßener Straße für Bergungsarbeiten voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis in den Nachmittag. Der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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