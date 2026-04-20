Unbekannter verkratzt Auto in Augsburger Innenstadt – 8.000 Euro Schaden
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Unbekannter verkratzt Auto in Augsburger Innenstadt – 8.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich in der Innenstadt von Augsburg ein Fall von Vandalismus.

Fahrzeug in der Pestalozzistraße beschädigt

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Pestalozzistraße einen Pkw, indem er den Lack des Wagens ringsum verkratzte. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 in Verbindung zu setzen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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