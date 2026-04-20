Zwei Männer am Fuggerplatz von Gruppe angegriffen und leicht verletzt

Am Sonntagmorgen des 19. April 2026 kam es am Fuggerplatz in der Augsburger Innenstadt zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Gegen 05:45 Uhr wurden zwei Männer Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung.

Angriff auf offener Straße

Die beiden Männer, im Alter von 23 und 35 Jahren, wurden von einer neunköpfigen Gruppe umzingelt und attackiert. Bei dem Vorfall erlitten die Opfer leichte Verletzungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei Augsburg hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.