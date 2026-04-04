Einbruch in Ortenburger Getränkemarkt: Tresor ausgeraubt, Kripo sucht Zeugen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Einbruch in Ortenburger Getränkemarkt: Tresor ausgeraubt, Kripo sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Freitag, dem 3. April 2026, auf Samstag, den 4. April 2026, ereignete sich ein Einbruch in einem Getränkemarkt in Ortenburg, Landkreis Passau. Die Tat geschah zwischen 23:50 Uhr und etwa 03:00 Uhr.

Einbruch über ein Fenster

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zur Filiale, indem sie ein Fenster aufbrachen. Anschließend drangen sie in einen Büroraum ein, wo sie einen Tresor gewaltsam öffneten.

Bargeld entwendet

Aus dem Tresor wurde ein niedriger vierstelliger Betrag an Bargeld entwendet. Der genaue Betrag ist bislang nicht bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum in Ortenburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Fußballspiel in Königsbrunn – Partie abgebrochen

0
Königsbrunn – Bei einem Fußballspiel am Samstagnachmittag (04.04.2026) ist...
Polizei & Co

Vollbrand eines leerstehenden Hauses in Kissing | Brandstiftung durch zündelnde Kinder?

0
Kissing (Lkr. Aichach-Friedberg) – In der Nacht auf Sonntag...
Polizei & Co

Mann (33) in Breitenbrunn tot aufgefunden: Ermittlungen laufen

0
Am Freitag, den 3. April 2026, wurde in einem Anwesen im Ortsteil Bedernau, Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu, ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Kriminalpolizei untersucht.
Politik & Wirtschaft

Energiekrise: 5 Länder schlagen Alarm wegen hoher Benzinpreise zu Ostern

0
Italien, Deutschland, Spanien, Portugal und Österreich fordern die EU auf, eine Steuer auf Energiezuschläge zu erheben, um den Preisanstieg zu bremsen. Das Schreiben der Finanz- und Wirtschaftsminister kommt angesichts eines Osterpreises, der die Haushalte belastet.
mehr Eishockey

Bitteres Ende: ESV Kaufbeuren steigt nach Niederlage in Weiden ab

0
Am Ostersamstag stand für den ESV Kaufbeuren das alles entscheidende fünfte Spiel der Playdown-Serie bei den Blue Devils Weiden auf dem Programm. Zahlreiche mitgereiste Fans hofften auf den Serienausgleich und ein weiteres Heimspiel, doch am Ende blieb dieser Wunsch unerfüllt.