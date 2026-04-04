Einbruch in Ortenburger Getränkemarkt: Tresor ausgeraubt, Kripo sucht Zeugen

In der Nacht von Freitag, dem 3. April 2026, auf Samstag, den 4. April 2026, ereignete sich ein Einbruch in einem Getränkemarkt in Ortenburg, Landkreis Passau. Die Tat geschah zwischen 23:50 Uhr und etwa 03:00 Uhr.

Einbruch über ein Fenster

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zur Filiale, indem sie ein Fenster aufbrachen. Anschließend drangen sie in einen Büroraum ein, wo sie einen Tresor gewaltsam öffneten.

Bargeld entwendet

Aus dem Tresor wurde ein niedriger vierstelliger Betrag an Bargeld entwendet. Der genaue Betrag ist bislang nicht bekannt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum in Ortenburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 zu melden.