DEB-Headcoach Harold Kreis versammelt sein Team in Augsburg Foto: Bildagentur kolbert-press
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Eishockey-Nationalteam bereitet sich in Augsburg vor – AEV-Spieler weiter im Aufgebot

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Von Presse Augsburg

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft startet in die zweite Phase der Vorbereitung auf die IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz. Dafür hat Bundestrainer Harold Kreis ein 26-köpfiges Aufgebot nominiert, das sich seit Montag in Augsburg versammelt.

Mit dabei sind weiterhin die beiden Panther-Spieler Fabrizio Pilu und Alexander Blank sowie Neuzugang Philipp Krauss. Sie gehören unverändert zum Kader und nutzen die Vorbereitung, um sich für die WM weiterzuempfehlen. Trainiert wird im Curt-Frenzel-Stadion, wo sich das Team gezielt auf die kommenden Aufgaben einstimmt.

Doppel-Länderspiele als Härtetest

Im Mittelpunkt der Woche stehen zwei Heimspiele gegen die Slowakei: Am Donnerstag (23. April, 20:00 Uhr) trifft die Auswahl in Kaufbeuren auf den Gegner, am Samstag (25. April, 17:00 Uhr) folgt das zweite Duell in Augsburg. Parallel bestreitet auch die Frauen-Nationalmannschaft an beiden Spielorten Partien gegen die Schweiz. Die Tagestickets berechtigen jeweils zum Besuch beider Spiele.

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Kreis: „Zwei intensive Länderspiele“

Bundestrainer Harold Kreis blickt klar auf die anstehenden Aufgaben: „Wir wollen unsere Erkenntnisse aus der Woche in Karlsbad verarbeiten und in den beiden Spielen gegen die Slowaken umsetzen. Wir wissen, dass es zwei intensive Länderspiele werden, denn beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Phase der Vorbereitung. Die Spieler wollen mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machen. Gleichzeitig ist es für beide Teams wichtig, an Details in Bezug auf System und Taktik zu arbeiten. Mit Alexander Karachun haben wir einen zusätzlichen Spieler nominiert, der Durchsetzungskraft und Körpergröße mitbringt. Seine Hinzunahme gibt uns in der Offensive weitere Optionen.“

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