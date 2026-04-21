Finalserie am Hühnerberg | ECDC Memmingen Indians peilen Ausgleich in Spiel 2 an

Nach der Auftaktniederlage in der Finalserie richtet sich der Fokus beim ECDC Memmingen voll auf das zweite Duell: Am Dienstagabend soll vor heimischer Kulisse der Ausgleich gegen den Deggendorfer SC gelingen.

Spiel 1 ging am Sonntag mit 1:3 an den Deggendorfer SC. Über weite Strecken begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe die Niederbayern im Schlussdrittel die entscheidenden Akzente setzten und sich die Serienführung sicherten.

Nun bietet sich den Indians am Dienstag die Chance zur direkten Antwort. Um 19:30 Uhr wird Spiel 2 in der ALPHA COOLING-Arena angepfiffen. Vor mehr als 3000 erwarteten Zuschauern am Hühnerberg soll der Ausgleich in der Serie gelingen. Die Nachfrage ist groß: Sitzplätze sind bereits vergriffen, aktuell stehen nur noch Stehplätze zur Verfügung. Auch aus Deggendorf reist eine große Fangruppe an.

Für den Einlass gilt: Die Arena öffnet eine Stunde vor Spielbeginn, der Zugang erfolgt ausschließlich über die regulären Haupteingänge im Kassenbereich sowie am Treppenaufgang beim „PUCK“. Der Spielereingang bleibt während der Finalspiele geschlossen.

Mit der Unterstützung der eigenen Fans im Rücken will der ECDC Memmingen die Serie wieder offen gestalten und den Heimvorteil nutzen.

