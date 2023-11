Erstklassig! Aus den Augsburger Philharmoniker wird ein A-Orchester

Die Weichen für die A-Werdung der Augsburger Philharmoniker sind gestellt: Das Kunstministerium, die Stadt Augsburg sowie der Stiftungsrat des Theaters Augsburg haben die A-Werdung des Orchesters beschlossen.

Kunstminister Markus Blume betonte: „Augsburg wird erstklassig! Im Schulterschluss mit der Stadt und dem Stiftungsrat haben wir den Aufstieg des Orchesters in die höchste Liga auf den Weg gebracht. Mit der Spielzeit 2026/27 wollen wir die A-Werdung von Orchester und Chor einläuten. Unser Ziel: Mit der geplanten Rückkehr in das sanierte Große Haus sind die Augsburger Philharmoniker A-Orchester! Ich freue mich, dass wir mit dem heutigen Beschluss den Musikerinnen und Musikern und der Augsburger Kulturlandschaft ganz neue Perspektiven eröffnen.“

Kulturreferent der Stadt Augsburg Jürgen K. Enninger: „Das Staatstheater Augsburg durchdringt mit seinen umfangreichen Aktivitäten von der Stadtteilkultur bis hin zur Digitalsparte alle kulturellen Erlebniswelten unserer Stadt und der Region. Ich freue mich, dass dies durch die stufenweise A-Werdung und den Abschluss des Prozesses im Eröffnungsjahr der Neubauten auf Augenhöhe mit großen Häusern weltweit geschehen kann und die Bedeutung des Staatstheaters als kultureller Ankerpunkt gestärkt wird.“

Staatsintendant André Bücker: „Der beschlossene Schritt zum A-Orchester ist eine große Anerkennung für unser Haus und sein ebenso vielfältiges wie hochwertiges Programm. Dass den Augsburger Philharmonikern jetzt, auch mit Blick auf die Wiedereröffnung des Großen Hauses, damit weitere Entwicklungschancen geboten werden, dafür bin ich dem Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg sehr dakönnenkbar. Das ist eine großartige Nachricht für das Staatstheater Augsburg und sein Publikum.“

Generalmusikdirektor Domonkos Héja: „Das ist für die Augsburger Philharmoniker ein großer Schritt. Mit einem größeren Orchester sind wir flexibler in der Programmgestaltung und können durch die Aufstockung den Kulturstandort Augsburg bereichern und ein breiteres Angebot schaffen. Mit der A-Werdung wird auch die großartige Qualität unseres Klangkörpers gewürdigt.“

Die A-Werdung des traditionsreichen Klangkörpers hin zu einem A-Orchester soll mit der Spielzeit 2026/2027 beginnen und über drei Spielzeiten fortgeführt werden. Ziel ist ein Abschluss des Prozesses zum Ende der Spielzeit 2028/29. Mit der A-Werdung soll die qualitative Entwicklung der Augsburger Philharmoniker nachhaltig gestärkt werden. Durch die kommende Einstufung werden den Augsburger Philharmonikern mehr Planstesllen (mindestens 99) zur Verfügung stehen. Aktuell sind es 71. In Deutschland sind Profi-Orchester in Trarifgüteklassen A-D eingeteilt, mit dem Aufstieg in die Kategorie A können in der Schwabenmetropole Topmusiker mit den besten Tarifverträgen beschäftigt werden.