Es ist offiziell! Der FC Bayern verpflichtet englischen Nationalmannschafts-Kapitän Harry Kane von Tottenham Hotspur

Der FC Bayern hat Harry Kane (30) von Tottenham Hotspur verpflichtet. Der englische Nationalstürmer erhält beim deutschen Rekordmeister einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Er wird für die Münchner mit der Rückennummer 9 auflaufen.

Herbert Hainer, Präsident des FC Bayern: „Herzlich willkommen in München, Harry Kane! Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Neuzugang. Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer – ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze. Harry Kane wird nicht nur den FC Bayern verstärken, sondern auch der gesamten Bundesliga gut zu Gesicht stehen.“

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird. Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt. Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird. Unsere Fans können sich auf einen der besten Goalgetter unserer Zeit freuen.“

Harry Kane: „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur – es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“

Harry Kane startete seine Laufbahn bei dem Londoner Verein Ridgeway Rovers. Über die Juniorenabteilungen des FC Arsenal und FC Watford kam er 2009 in die Akademie der Tottenham Hotspurs. Dort durchlief er alle Juniorenteams bis zur U18 und unterschrieb im Juli 2010 seinen ersten Profivertrag. Seit 2011 stand er für die Spurs in 435 Pflichtspielen auf dem Platz und erzielte dabei 280 Treffer – was ihn zum Rekordschützen des Vereins macht. Kane wurde 2016, 2017 und 2021 englischer Torschützenkönig. Nach Alan Shearer erzielte er die zweitmeisten Tore in der Geschichte der Premier League. Mit der englischen Nationalmannschaft, deren Kapitän er ist, feierte er bisher in 84 Länderspielen 58 Tore, damit ist er Rekordtorschütze seines Landes. Bei der WM 2018 war er mit sechs Erfolgserlebnissen treffsicherster Spieler des gesamten Turniers.

Die Ablöse für den Angreifer soll bei 100 Mio. Euro + einer möglichen erfolgsabhängigen Bonuszahlung von 20 Mio. Euro liegen. Harry Kane ist damit der Rekordtransfer der Bundesligahistorie.