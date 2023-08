Zu Ehren der eigenen Historie – FC Bayern München präsentiert Trikot für die Champions League-Saison

In feingeschwungenen Linien zieren Skizzen bayerischer Bergblumen dezent das neue in off-white gehaltene Trikot des FC Bayern, das der deutsche Rekordmeister gemeinsam mit seinem Partner adidas für die Champions League-Saison 2023/24 präsentiert.

Als Hommage an die Anfänge des Vereins vor 123 Jahren prangt dazu in bordeauxrot erstmals wieder das historische eV-Emblem auf einem offiziellen Dress der Münchner. Das traditionsreiche Wappen, das unter anderem auf der Urkunde der Vereinsgründung verewigt ist, findet sich zudem im Flock der Spielerinnen und Spieler wieder.

Michael Diederich, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Mit diesem Trikot vermittelt der FC Bayern seinen Fans bei den Auftritten in der Champions League das besondere Zusammenspiel aus Heimat und Historie, aus lokaler Verwurzelung und internationaler Strahlkraft, das den Verein so einzigartig macht. Den Club kennzeichnet seine Tradition, die in der ganzen Fußballwelt geschätzt wird – und die FC Bayern-Familie charakterisiert, dass wir immer wissen, wo wir herkommen, woher wir unsere Leidenschaft beziehen.“

Die Authentic-Version und die Fan-Variante werden zu 100 % aus recyceltem Polyester hergestellt. Das Replica-Dress gibt es erstmals auch beim Champions League-Trikot mit dem FC Bayern Frauen-Brustsponsor (Allianz) zu kaufen.

Das neue Trikot feiert beim Spiel gegen RB Leipzig im Rahmen des deutschen Supercups Premiere und ist ab dem 12. August in allen Stores sowie im online-Store des FC Bayern erhältlich. Ob Rekordtransfer Harry Kane das Jersey dann schon tragen wird?