EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen für Ukraine frei
Politik & Wirtschaft
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EU-Staaten geben Milliarden-Hilfen für Ukraine frei

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ungarn hat die monatelange Blockade des geplanten milliardenschweren EU-Unterstützungspakets für die Ukraine aufgegeben. Das teilte die zyprische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwoch mit.

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bisher hatte die Regierung des abgewählten ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine blockiert. Anderthalb Wochen nach seiner Wahlniederlage trug er den Beschluss aber in Brüssel mit. Auch für ein neues EU-Paket mit Russland-Sanktionen soll Orban Medienberichten zufolge den Weg freigemacht haben.

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