Verkehrssicherheitsaktion in Regensburg: Prävention und Kontrollen für Zweiradfahrer am 28. April

REGENSBURG. Am 28. April findet die groß angelegte Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz plant in diesem Rahmen verstärkte Kontrollen in der gesamten Region, wobei der Schwerpunkt auf Präventionsarbeit liegt. Ein besonderes Highlight ist der Infostand im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg, an dem ein E-Scooter-Simulator zum Einsatz kommt.

Zunahme der Zweiradnutzung und Sicherheitsbedarf

Immer mehr Menschen nutzen Zweiräder, darunter Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter. Gründe dafür sind Umweltbewusstsein, Kosteneffizienz und gesundheitliche Vorteile. Doch mit der steigenden Zahl an Nutzern rückt auch deren Sicherheit stärker in den Fokus. Die Statistiken im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz zeigen eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der Verkehrstoten unter den Fahrrad- und Pedelecfahrern stieg von 4 im Jahr 2024 auf 8 im Jahr 2025. Auffällig ist, dass sieben der Verunglückten keinen Helm trugen. Insgesamt wurden bei 1.386 Verkehrsunfällen 1.315 Fahrrad- oder Pedelecfahrer verletzt.

Prävention und Information für mehr Sicherheit

Die Aktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ zielt darauf ab, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Alle Dienststellen in der Oberpfalz werden sich mit Verkehrskontrollen an stark frequentierten Orten, die von Zweiradfahrern genutzt werden, beteiligen. Zusätzlich zu den repressiven Maßnahmen informiert das Polizeipräsidium Oberpfalz in Zusammenarbeit mit den Regensburger Polizeiinspektionen und der Verkehrswacht am 28. April von 10:00 bis 14:00 Uhr im Donau-Einkaufszentrum. Besucher können am Infostand ihr Fahrverhalten mit einem E-Scooter-Simulator testen. Unter dem Motto „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ bieten Polizeibeamte dort Beratung an und geben auch Einblicke in den Polizeiberuf.

Veröffentlicht am 22. April um 12:51 Uhr