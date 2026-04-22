Verkehrssicherheitsaktion in Regensburg: Prävention und Kontrollen für Zweiradfahrer am 28. April
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Verkehrssicherheitsaktion in Regensburg: Prävention und Kontrollen für Zweiradfahrer am 28. April

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

REGENSBURG. Am 28. April findet die groß angelegte Verkehrssicherheitsaktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ statt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz plant in diesem Rahmen verstärkte Kontrollen in der gesamten Region, wobei der Schwerpunkt auf Präventionsarbeit liegt. Ein besonderes Highlight ist der Infostand im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg, an dem ein E-Scooter-Simulator zum Einsatz kommt.

Zunahme der Zweiradnutzung und Sicherheitsbedarf

Immer mehr Menschen nutzen Zweiräder, darunter Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter. Gründe dafür sind Umweltbewusstsein, Kosteneffizienz und gesundheitliche Vorteile. Doch mit der steigenden Zahl an Nutzern rückt auch deren Sicherheit stärker in den Fokus. Die Statistiken im Bereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz zeigen eine besorgniserregende Entwicklung: Die Zahl der Verkehrstoten unter den Fahrrad- und Pedelecfahrern stieg von 4 im Jahr 2024 auf 8 im Jahr 2025. Auffällig ist, dass sieben der Verunglückten keinen Helm trugen. Insgesamt wurden bei 1.386 Verkehrsunfällen 1.315 Fahrrad- oder Pedelecfahrer verletzt.

Prävention und Information für mehr Sicherheit

Die Aktion „sicher.mobil.leben 2026 – Zweiräder im Blick“ zielt darauf ab, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Alle Dienststellen in der Oberpfalz werden sich mit Verkehrskontrollen an stark frequentierten Orten, die von Zweiradfahrern genutzt werden, beteiligen. Zusätzlich zu den repressiven Maßnahmen informiert das Polizeipräsidium Oberpfalz in Zusammenarbeit mit den Regensburger Polizeiinspektionen und der Verkehrswacht am 28. April von 10:00 bis 14:00 Uhr im Donau-Einkaufszentrum. Besucher können am Infostand ihr Fahrverhalten mit einem E-Scooter-Simulator testen. Unter dem Motto „Zweiräder im Blick – E-Scooter im Griff“ bieten Polizeibeamte dort Beratung an und geben auch Einblicke in den Polizeiberuf.

Veröffentlicht am 22. April um 12:51 Uhr

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Schwerer Verkehrsunfall bei Mering – Vier Verletzte, Straße gesperrt

0
Mering – Am heutigen Nachmittag hat sich gegen 14:30...
Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...