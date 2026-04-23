Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Autotür in Augsburg-Lechhausen
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Fahrradfahrer stirbt nach Unfall mit Autotür in Augsburg-Lechhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Lechhausen kam es am Mittwoch, den 22. April 2026, zu einem tragischen Verkehrsunfall in der Zusamstraße. Dabei erlitt ein Fahrradfahrer schwere Verletzungen und verstarb anschließend.

Unfallhergang auf der Zusamstraße

Gegen 08:00 Uhr war ein 53-jähriger Fahrradfahrer ohne Helm auf der Zusamstraße unterwegs. Eine 35-jährige Autofahrerin öffnete in diesem Moment ihre Autotür. Der daraufhin stürzende Fahrradfahrer fiel über die Tür und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die letztlich tödlich waren. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am frühen Morgen des 23. April 2026 seinen Verletzungen erlag.

Ermittlungen der Polizei

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall gegen die 35-jährige Autofahrerin eingeleitet. Der verstorbene Fahrradfahrer war deutscher Staatsangehöriger, während die Autofahrerin die türkische Staatsangehörigkeit besitzt.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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