FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim FC Augsburg übernommen hatte, ist bereits nach zwölf Bundesliga-Spieltagen wieder freigestellt worden. Der frühere Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte seinen DFB-Posten aufgegeben, um in Augsburg erstmals selbst als Chefcoach zu arbeiten – doch das Kapitel endet nun schneller als erwartet. Laut übereinstimmenden Medienberichten, unter anderem der »Bild«, erfolgte die Trennung „einvernehmlich“.

Die jüngste 0:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim war offenbar ausschlaggebend. Unter Wagner konnte der FCA nur vier seiner insgesamt 14 Pflichtspiele gewinnen, neun gingen verloren, ein Spiel endete remis. In der Bundesliga steht Augsburg nach zwölf Spieltagen auf Rang 14 und steckt damit im Abstiegskampf. Im DFB-Pokal schied der Verein bereits in Runde zwei gegen den VfL Bochum aus.

Zuletzt hatte es vermehrt Proteste von Fans gegen Wagner und die Klubführung gegeben. Kritisiert wurde unter anderem ein vermeintlicher „Personenkult“ rund um den Trainer sowie zu viel Fokus auf Marketing. Wagner zeigte angesichts der sportlichen Probleme Verständnis für die Unzufriedenheit.

Obwohl er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hatte, ist seine Zeit beim FCA nun beendet. Der frühere Stürmer war vor seinem Engagement in Augsburg als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann tätig, hatte aber betont, selbst als verantwortlicher Trainer arbeiten zu wollen.

Wie die »Augsburger Allgemeine« berichtet, übernimmt bis zur Winterpause Manuel Baum die Mannschaft. Baum war bereits von 2016 bis 2019 Cheftrainer in Augsburg und ist seit Juni 2025 als „Leiter Entwicklung & Fußballinnovation“ im Verein tätig. Am kommenden Samstag spielt der FCA gegen Bayer Leverkusen.

Zuvor hatte sich Augsburg schon nach der letzten Saison von Jess Thorup getrennt, obwohl dieser die Mannschaft auf Platz zwölf geführt hatte. Die Vereinsführung um Geschäftsführer Michael Ströll wollte jedoch größere sportliche Fortschritte sehen. Von Wagner erhoffte man sich offensiveren Fußball, attraktiveres Spiel und eine stärkere Entwicklung junger Talente.