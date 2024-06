Galerie | 3000 Menschen gehen beim Christopher Street Day in Augsburg für Sichtbarkeit für queere Gemischaft auf die Straße

Am Samstagnachmittag schlängelte sich eine bunte Parade von etwa 3000 Personen (Polizeiangaben) durch die Straßen der Augsburger Innenstadt. Beim Christopher Street Day soll im Zeichen der Regenbogen-Flagge auf die Rechte der queeren Menschen aufmerksam gemacht werden.

An den Marsch schloss sich ein Straßenfest auf dem Rathausplatz an. Auch zahlreiche Politiker der verschiedensten Parteien hatten sich unter die Teilnehmenden gemischt, die sich teilweise per Ansprachen zu Wort meldeten und für mehr Toleranz warben.

Zur queeren Community zählen sich Lesben, Schwule, Transpersonen, Intersexuelle, asexuelle und bisexuelle Menschen.