Gewinnspiel | Dieses Wochenende steigt die heißeste Poolparty des Jahres mit Stefanie Heinzmann, Kelvin Jones und LaBrassBanda in der Therme Erding

In wenigen Tagen ist es so weit: Das legendäre Summer Festival der Therme Erding startet! Von Freitag, den 7. Juli bis Sonntag, den 9. Juli 2023 können Gäste im warmen Thermalwasser mit internationalen Stars zu heißen Beats tanzen. Und das Ganze ohne Aufpreis.

Freitag, 7.07.: Gänsehautfeeling mit Stefanie Heinzmann

Den Start macht einer der großen Namen der Musikindustrie. Stefanie Heinzmann feiert dieses Jahr das 15-jährige Jubiläum ihrer Solokarriere und zelebriert dieses mit den Thermengästen auf der großen Showbühne vor dem riesigen Wellenbad Außenpool. Außerdem dürfen sich die Besucher auf die Schweizer Sängerin und Songwriterin Veronica Fusaro freuen. Die beliebte österreichische Pop-Band Alle Achtung sorgt darüber hinaus mit Songs wie „Marie“ für beste Stimmung.

Samstag, 8.07.: Internationale Hits mit Weltstar Kelvin Jones

Auch am Samstag ist einiges geboten: das Highlight ist der Auftritt von Stargast Kelvin Jones mit seinen Hits wie „Carry You“ und „Call You Home“. Das bekannte Rock’n’Roll Quartett The Monroes, schon als Vorband von Andreas Gabalier bekannt, Singer-Songwriter Philipp Dittberner und das DJ-Duo Beachbag runden den Tag voller fantastischer Musik und guter Laune ab. Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt: Rodscha & Tom begeistern am Nachmittag alle Kids mit ihrer Kinderlieder-Mitmachshow.

Sonntag, 9.07.: Heimatsound mit LaBrassBanda

Der Sonntag steht musikalisch ganz unter dem Motto Heimatsound. Die Gäste erwartet ein energiegeladener Auftritt der inzwischen wohl erfolgreichsten Pop-Brass Band Deutschlands: LaBrassBanda. Mit von der Partie sind auch die Local Heroes aus Erding: DeSchoWieda, die Coverversionen internationaler Hits in bairischer Mundart performen. Zudem sorgt der Songwriter und moderne Gstanzler Oimara mit seinem Charme und Witz für gute Laune. Alle Kids können sich auf die Kinderband Schlawindl zum Mitrocken freuen.

Fußballfieber mit JannikFreestyle

Ein besonderes Highlight erwartet alle Fußballfans: JannikFreestyle, Deutschlands Fußball-Freestyler Nr. 1, bringt am Samstag und Sonntag mit seinen Ball-Tricks Spaß und Action auf die Bühne. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit zahlreichen kostenlosen Mitmachaktionen für die ganze Familie macht das Urlaubsglück perfekt.

Cocktails an der Poolbar, fantastische Musik und grandiose Acts – einem ausgelassenen Party-Wochenende steht damit nichts mehr im Weg. Jetzt noch schnell Event-Tickets mit garantiertem Eintritt sichern unter https://shop.therme-erding.de/.

Presse Augsburg-Gewinnspiel

In Kooperation mit der Therme Erding verlost Presse Augsburg 2 exklusive Gästelistenplätze für den Eröffnungstag (Freitag, 7. Juli 2023) mit Stefanie Heinzmann.



So können Sie gewinnen

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel: Heinzmann in Erding“ an redaktion@presse-augsburg.de oder nehmen Sie per Facebook am Gewinnspiel teil.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 05. Juli 2023, 22 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu unseren Teilnahmebedingungen geht es hier.