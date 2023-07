Bundespolizei stellt kontinuierlich ansteigenden Trend unerlaubter Einreisen in Bayern fest

Seit dem Jahr 2022 stellt die Bundespolizeidirektion München einen kontinuierlich ansteigenden Trend in Bezug auf unerlaubte Einreisen in Bayern fest. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres waren es 8.724 illegale Grenzübertritte. Das sind rund 1.100 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hatte im Jahr 2022 insgesamt 29.229 unerlaubte Einreisen registriert – knapp ein Drittel der bundesweiten Feststellungen. Im Vergleich zu den 15.699 Fällen im Vorjahr waren es rund 86 Prozent mehr. Dies war der höchste Wert seit dem Jahr 2016.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis Mai 2023 folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest: