Medizincampus und Polizeiinspektion West – Staatliche Bauprojekte in Augsburg werden noch teurer

Der Haushaltsausschuss im Bayerischen Landtag hat heute weitere knapp 4.5 Mio Euro für die neue Polizeiinspektion Augsburg-West und erneut zusätzlichen Gelder in Höhe von 8,4 Mio Euro für den Medizincampus an der Universität Augsburg freigegeben.





PI-West

Mit Bezug des Baus werden auf über 12.000 qm die heutigen Polizeiinspektionen 5 und 6 (Oberhausen und Pfersee) zusammengelegt. Zusätzlich entsteht Platz für die Einsatzzüge des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, das Kommissariat Operativer Staatsschutz, die Verkehrserzieher der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg, sowie SoKo-Räume für die Kriminalpolizei. Die Gesamtmaßnahme wurde dem Haushaltsausschuss bereits mit Vorlage der Projektunterlage am 17.03.2021 vorgestellt und freigegeben, nachdem sich die Realisierung der Projekts vorher fast 10 Jahre in die Länge gezogen hat.

Die jetzt im Haushaltsplan genehmigten Gesamtkosten der PI Augsburg-West in Höhe von 50.580.000 Euro erhöhen sich um 4.450.000 Euro auf 55.030.000 Euro. Die ermittelten Mehrkosten resultieren aus der angespannten Konjunkturlage und den besonders im vergangenen Jahr angestiegenen Baukosten.

Medizincampus

Die Baumaßnahme ist ein wesentlicher Teil der neugegründeten Medizinfakultät Augsburg. Im Endausbau sollen 1.500 Studierende, bis zu 100 Professuren und 1.400 Mitarbeiter Platz finden. Um in einem ersten Schritt das Institut für theoretische Medizin (ITM), ein Lehrgebäude mit Dekanat der Medizinischen Fakultät (LGB) und in Folge weitere Gebäude zu errichten, müssen umfängliche Erschließungsmaßnahmen parallel umgesetzt werden. Diese wurden in drei Teilbaumaßnahmen (TBM) beauftragt.

Die letzte Genehmigung von zusätzlichen Mitteln im Haushaltsausschuss im Mai 2023 in Zusammenhang mit der Gründung der Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg bezog sich auf den Neubau für das Institut für Theoretische Medizin (ITM). Heute geht es um die Mehrkosten für die Erschließungsmaßnahme des Gesamtareals. Die im Haushaltsplan genehmigten Gesamtkosten des Medizincampus in Höhe von 26.000.000 Euro erhöhen sich um 8.700.000 Euro auf 34.700.000 Euro. Die Maßnahmen sind stark betroffen von der außerordentlichen Baukonjunktur. Zusätzlich gab es notwendige Anpassungen an der Planung.

Der Augsburger SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller (Mitglied im Haushaltsausschuss) sagt dazu: „Dass auch die Erschließung des Gesamtareals teurer wird, habe ich leider bereits, wie in meiner damaligen Pressemitteilung enthalten, im Mai befürchtet – das war zu erwarten. Klar ist: Mehrkosten sind immer ärgerlich, aber sowohl die Baukostensteigerungen für die PI-West, wie auch die für den Medizincampus, gilt es auch diesmal zu schlucken. Ich bleibe bei meiner Aussage: Ein klares Bekenntnis für diese wichtigen Projekte vom Bayerischen Landtag sind unausweichlich, die erneuten Beschlüsse sind deshalb richtige Entscheidungen.“