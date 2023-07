Gemeinsam neue Projekte angehen – Stiftung unterstützt den Zoo Augsburg dauerhaft

Vor sieben Jahren gründete der Zoo Augsburg seine Stiftung in der HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg. Seitdem haben Tierfreunde verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren und für den Zoo dauerhaft Gutes zu tun. Dank Spenden und Zuwendungen an die Stiftung konnten bisher über 60.000,- Euro ausgeschüttet werden. Für die vielen kleinen und großen Projekte des Zoos ist die Stiftung eine zuverlässige finanzielle Basis. Der Bau des Elefantenhauses, die neue Flamingo-Anlage oder der Anbau des Giraffenhauses konnten so mitfinanziert werden.

Die Stiftung ist für alle interessant, die den Zoo und seine Artenvielfalt dauerhaft erhalten und gleichzeitig mit ihrem Vermögen nachhaltig Gutes tun möchten. Ein perfektes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, erfuhr der Kölner Zoo mit einer überraschenden Erbschaft aus Amerika: Über 26 Mio. Dollar einer Tierfreundin wurden in eine private Stiftung eingebracht. Daraus erhält der Zoo nun jedes Jahr eine „Dividendenausschüttung“, womit er die Versorgung und artgerechte Haltung der Tiere über viele Jahrzehnte hinweg sichern kann. Genau das ermöglicht auch die Stiftung Zoo: eine einfache Nachlassregelung, die gleichzeitig dem Zoo Augsburg regelmäßige Einkünfte sichert. Eine Win-Win-Situation also.

Zoodirektorin Dr. Barbara Jantschke betont: „Der Zoo braucht langfristige, planbare Unterstützung für die tierhalterische Weiterentwicklung. Die Stiftung Zoo bietet hier eine ganz wunderbare Möglichkeit, kleinere wie auch große Projekte zu verwirklichen.“

Nach einem pandemiebedingten Investitionsstopp wurde kürzlich der neugestaltete Kinderspielplatz eröffnet. Ganz gespannt sind alle außerdem auf das neue ‚Himalaya Land‘, das den Besuchern einen fantastischen Blick auf die asiatische Tierwelt bieten soll.