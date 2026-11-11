Grimm fürchtet drastisch steigende Sozialbeiträge

Die Wirtschaftsweise und Siemens-Energy-Aufsichtsrätin Veronika Grimm erwartet drastisch steigende Sozialbeiträge. “Jemand, der im Jahr 2000 geboren wurde, der würde, wenn man die aktuelle Gesetzeslage so weiterfährt, 50 Prozent Beitragslast haben”, sagte Grimm der “Bild” (Donnerstagausgabe). Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag könnte auf bis zu 55 Prozent des Bruttolohns über das gesamte Erwerbsleben steigen, sagte Grimm der Zeitung.

Betroffen sind die Beiträge zur Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam tragen. Für Beschäftigte würde das erhebliche Mehrkosten bedeuten: Bei 3.000 Euro brutto wären es gegenüber dem heutigen Niveau rechnerisch rund 191 Euro zusätzlich im Monat, bei 4.800 Euro brutto rund 305 Euro.

“Das System läuft in eine Dimension, die nicht tragbar ist”, warnte Grimm. Die Politik müsse den Anstieg der Beiträge durch Reformen in den sozialen Sicherungssystemen dämpfen. Das werde allerdings unbequem, weil dadurch Leistungen wegfielen – etwa die Rente mit 63.