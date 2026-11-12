Meyer kritisiert Reiche für Fernbleiben von Energieministerkonferenz

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) kritisiert, dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) nicht an der Energieministerkonferenz in Göttingen teilnehmen wird.

“Das empfinde ich als Affront der Energieministerin gegenüber den Ländern, die den gemeinsamen Erfolg der Energiewende wollen”, sagte Meyer der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Donnerstagausgabe). “Die aktuelle Unsicherheit kostet Vertrauen und bremst den Ausbau der Energiewende.”

Der Minister sagte weiter, er hätte sich gewünscht, dass Reiche oder ihr Staatssekretär zur Energieministerkonferenz kommen. Es gebe viele Themen zu besprechen: Ausbau der Erneuerbaren Energien, Netzausbau, Offshore-Windenergie, Verlässlichkeit für Energieunternehmen und die Senkung der Energiepreise. Leider setze Reiche ihre Prioritäten anders, so Meyer weiter. “Unsere Hand bleibt ausgestreckt.”

Am Donnerstag und Freitag wollen die zuständigen Minister aller Länder in Göttingen zur Energieministerkonferenz zusammenkommen. Auch an der vergangenen Energieministerkonferenz Anfang des Jahres auf Norderney hatte Reiche nicht teilgenommen.