Großangelegte Razzia wegen Geldwäsche: Kripo durchsucht Objekte in Kempten, Dietmannsried und Neu-Isenburg
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Großangelegte Razzia wegen Geldwäsche: Kripo durchsucht Objekte in Kempten, Dietmannsried und Neu-Isenburg

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Dienstag, den 21. April 2026, führte die Kriminalpolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine groß angelegte Durchsuchungsaktion durch. Die Ermittlungen richten sich gegen drei Tatverdächtige, denen Geldwäsche vorgeworfen wird.

Gleichzeitige Durchsuchungen in drei Städten

Gegen 9:00 Uhr starteten die Einsatzkräfte ihre zeitgleich koordinierten Durchsuchungen in Kempten, Dietmannsried und Neu-Isenburg (Hessen). Dabei wurden zwei Banken und eine Firma ins Visier genommen. Das Ziel der Maßnahmen war die Sicherstellung von Beweismaterial gegen die 60, 49 und 46 Jahre alten Verdächtigen, die alle die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Ermittlungen decken Millionen-Schaden auf

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg deuten auf einen Vermögensschaden im unteren siebenstelligen Bereich hin, der durch die kriminellen Aktivitäten entstanden sein könnte. An der Operation waren neben der Kripo Augsburg auch Kräfte der Kripo Kempten und des Polizeipräsidiums Südosthessen beteiligt. Die Untersuchungen werden fortgesetzt, um weitere Details aufzudecken.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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