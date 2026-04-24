Großbrand in Grafenau: Mehrfamilienhaus zerstört, keine Verletzten
Polizeipräsidium Niederbayern
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Großbrand in Grafenau: Mehrfamilienhaus zerstört, keine Verletzten

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

GRAFENAU, LKR. FREYUNG-GRAFENAU – Am späten Vormittag brach in der Freyunger Straße ein Feuer aus, das ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand setzte. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Großeinsatz der Feuerwehr

Zahlreiche Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Glücklicherweise wurden nach bisherigen Informationen keine Personen verletzt. Die Löscharbeiten sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Straßensperrungen blockieren den Verkehr

Die Freyunger Straße sowie der Venusberg sind aktuell gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führt. Über die genaue Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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