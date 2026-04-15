Gründerverband erwartet Geschäftsaufgaben wegen Gesundheitsreform
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Gründerverband erwartet Geschäftsaufgaben wegen Gesundheitsreform

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner warnt der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD) vor einer Welle von Geschäftsaufgaben und einem Rückzug in das Angestelltendasein. „Wir gehen davon aus, dass die Zahl der nebenberuflich Selbstständigen und der entsprechenden Gründungen deutlich abnimmt“, sagte der Vorstandsvorsitzende des VGSD, Andreas Lutz, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstagausgabe).

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund ist das Vorhaben der Bundesregierung, zur Sanierung der Krankenkassen die beitragsfreie Familienversicherung für Ehepartner weitgehend zu streichen, wovon insbesondere auch Selbstständige betroffen wären, die weniger als 565 Euro im Monat verdienen. Lutz befürchtet, dass viele Betroffene ihre berufliche Unabhängigkeit aufgeben müssen, um die Kostenlast zu bewältigen. Viele stünden dann vor der Wahl, entweder den Traum vom eigenen Business aufzugeben und in einen abhängigen Midijob zu flüchten oder die Selbstständigkeit massiv auszubauen, was oft mit familiären Verpflichtungen kollidieren würde, sagte er.

„Selbstständige zahlen als freiwillig Versicherte rund 240 Euro Mindestbeitrag nur für die Kranken- und Pflegeversicherung. Bei 650 Euro Gewinn blieben ihnen nach Abzug der Krankenversicherung 410 Euro, nach Abzug der einkommensabhängigen Rentenversicherung dann noch 290 Euro netto“, rechnet der VGSD-Vorstand vor. Angestellte in einem vergleichbaren Midijob würden nach Abzug der Sozialabgaben hingegen über rund 633 Euro verfügen.

Um diese soziale Schieflage zu verhindern, drängt der Verband auf eine grundlegende Reform der Beitragslogik. „Wenn die Familienversicherung fällt, muss im Gegenzug eine faire, einkommensabhängige Beitragsbemessung eingeführt werden“, forderte Lutz.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
Polizei & Co

17-Jähriger wegen Körperverletzung nach Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt festgenommen

0
Augsburg (ots) - In der Innenstadt von Augsburg kam...
Newsletter

Horrorcrash auf der A9 bei Holledau: 21-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

0
Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch...
Vermischtes

Mindestens neun Tote nach Schüssen an Schule in der Türkei

0
Bei einem Amoklauf an einer Schule in der Türkei...
Polizei & Co

Blitzermarathon in Augsburg und Bayerisch-Schwaben – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.