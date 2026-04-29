Grünen-Chefin würdigt Kretschmanns
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Grünen-Chefin würdigt Kretschmanns “Pragmatismus mit Haltung”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chefin Franziska Brantner hat den scheidenden baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) gewürdigt.

Winfried Kretschmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Winfried Kretschmann hat gezeigt, dass grüne Politik dann am stärksten ist, wenn sie Haltung mit Pragmatismus verbindet”, sagte Brantner dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. Er habe nie aus dem Blick verloren, dass es am Ende darum gehe, das Leben der Menschen zu verbessern. Kretschmann habe gezeigt, wie wichtig es sei, zuzuhören, Brücken zu bauen und auch unbequeme Entscheidungen zu treffen, wenn sie “dem großen Ganzen” dienten.

Brantner fügte hinzu: “Kretschmann steht für ein Regieren, das nicht laut sein muss, um wirksam zu sein. Wir sind dankbar, dass er sein Leben diesen Ideen gewidmet hat.”

Der seit rund 15 Jahren amtierende Ministerpräsident Baden-Württembergs wird am Mittwoch offiziell verabschiedet. Deutschlands erster grüner Ministerpräsident ist zugleich der am längsten amtierende Regierungschef Baden-Württembergs.

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