Geister, Zombies, Hexen: In einer Woche ist Halloween und für Viele gehören aufwendige Kostüme und Deko dazu. Doch die haben ihren Preis. Wie viel geben die Bayern für das Gruselfest aus?
Halloween 2025 in Bayern: Welche Kostüme sind gefragt?
Geister, Zombies, Hexen: In einer Woche ist Halloween und für Viele gehören aufwendige Kostüme und Deko dazu. Doch die haben ihren Preis. Wie viel geben die Bayern für das Gruselfest aus?
Meistgelesen
Wirtschaft
Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen werden gesprengt
Am Samstag, 25. Oktober 2025, um 12 Uhr werden die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt. Verantwortlich für die Sprengung ist die Betreiberfirma RWE. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Rolle der Unteren Sicherheitsbehörde und hat eine Allgemeinverfügung zum Absperrbereich erlassen.
Augsburg Stadt
Polizeibericht Augsburg und Region vom 23.10.2025
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Mittelfranken
Schreckschuss-Angriff in Erlangen: 60-Jähriger nach Vorfall am Europakanal festgenommen
ERLANGEN. Am Donnerstagvormittag, dem 23. Oktober 2025, ereignete sich...
Augsburger Panther
Auch Ingolstadt kann den AEV nicht stoppen – Augsburger Panther mit sechstem Sieg in Serie
Die Augsburger Panther sind in der Deutschen Eishockey Liga aktuell offenbar kaum zu stoppen. Mit einem 4:2 im Derby gegen Ingolstadt holte der AEV den sechsten Erfolg in Serie. Torhüter Jones zeigte dabei eine herausragende Leistung.
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.